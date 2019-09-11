Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко — яркий противник грубого обращения с юными спортсменами со стороны тренера. В школе фигурного катания «Ангелы Плющенко» проповедуется обратный подход.

По словам Плющенко, к спортсменам-малышам нужен подход особых. По мнению бывшего фигуриста, задача тренеров — прививать детям любовь к спорту и фигурному катанию. Ребенок должен с большим желанием кататься, скучать по льду, любить лед. Уважать и любить тренеров, а не бояться их.

Поэтому я и моя команда категорически против любых проявлений насилия тренеров над детьми на льду или в зале, будь то удар чехлами по пятой точке или поднятие руки на ребенка. В моей Академии категорически запрещены подобные действия! В ближайшее время я намерен остро поднимать этот вопрос!» – написал Плющенко в инстаграме.

Ранее жена Плющенко Яна Рудковаская отмечала, что надо еще 6–7 часов в день пахать на льду, если ты хочешь чего-то добиться. Известный продюсер боится звездной болезни сына и не хочет, чтобы он испортился.