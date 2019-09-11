Московский ЦСКА направил в УЕФА заявку для участия в групповом этапе Лиги Европы сезона-2019/20.

Как сообщается на официальном сайте армейцев, список А вошли 23 игрока, среди которых три вратаря — Игорь Акинфеев, Илья Помазун и Владислав Тороп. Также в список вошли девять защитников — Марио Фернандес, Виктор Васин, Кирилл Набабкин, Хердур Магнуссон, Седрик Гогуа, Звонимир Шарлия, Георгий Щенников, Вадим Карпов и Игорь Дивеев.

Кроме того, Виктор Гончаренко включил в заявку столько же полузащитников — Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Лукас Сантос, Арнор Сигурдссон, Константин Кучаев, Кристиян Бистрович, Яка Бийол и Иван Обляков. Нападающих в списке всего два — это Фёдор Чалов и Такума Нисимура.

В списке B, в который входят молодые игроки, числятся Наир Тикнизян, Константин Марадишвили, Тигран Аванесян, Максим Елеев и Антон Крачковский

Напомним, в групповом этапе Лиги Европы ЦСКА сыграет с «Эспаньолом», «Лудогорцем» и «Ференцварошем».