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  • 14:37,  11 сентября 2019
Биатлон
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IBU передумал дисквалифицировать девять казахстанских биатлонистов

IBU
Фото: официальный сайт IBU

IBU принял решение отменить временное отстранение с девяти казахстанских биатлонистов.

Об этом сообщает официальный сайт организации. Снятие отстранение касается Галины Вишневской, Дарьи Климиной-Уссановой, Алины Райковой, Ольги Полтораниной, Яна Савицкого, Максима Брауна, Анны Кистановой, Антона Пантова и Василия Поткорытова, которых дисквалифицировали в ноябре 2018 года из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил на основании расследований, которые ведутся в Австрии и Италии. Сообщается, что Антидопинговая коллегия IBU не нашла оснований отстранять спортсменов.

Ранее сообщалось, что Спортивный арбитражный суд отклонил запрос о введении временных мер в отношении Вишневской и Климиной-Уссановой.

Ранее Международный союз биатлонистов принял решение о том, что не будет рассматривать вопрос о восстановлении в правах Союза биатлонистов России на ближайшем конгрессе организации.

Конгресс Международного союза биатлонистов пройдет с 18 по 20 октября 2019 года в Мюнхене.

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