IBU передумал дисквалифицировать девять казахстанских биатлонистов

IBU принял решение отменить временное отстранение с девяти казахстанских биатлонистов.

Об этом сообщает официальный сайт организации. Снятие отстранение касается Галины Вишневской, Дарьи Климиной-Уссановой, Алины Райковой, Ольги Полтораниной, Яна Савицкого, Максима Брауна, Анны Кистановой, Антона Пантова и Василия Поткорытова, которых дисквалифицировали в ноябре 2018 года из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил на основании расследований, которые ведутся в Австрии и Италии. Сообщается, что Антидопинговая коллегия IBU не нашла оснований отстранять спортсменов.

Ранее сообщалось, что Спортивный арбитражный суд отклонил запрос о введении временных мер в отношении Вишневской и Климиной-Уссановой.

Ранее Международный союз биатлонистов принял решение о том, что не будет рассматривать вопрос о восстановлении в правах Союза биатлонистов России на ближайшем конгрессе организации.