IBU передумал дисквалифицировать девять казахстанских биатлонистов

IBU принял решение отменить временное отстранение с девяти казахстанских биатлонистов.
Об этом сообщает официальный сайт организации. Снятие отстранение касается Галины Вишневской, Дарьи Климиной-Уссановой, Алины Райковой, Ольги Полтораниной, Яна Савицкого, Максима Брауна, Анны Кистановой, Антона Пантова и Василия Поткорытова, которых дисквалифицировали в ноябре 2018 года из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил на основании расследований, которые ведутся в Австрии и Италии. Сообщается, что Антидопинговая коллегия IBU не нашла оснований отстранять спортсменов.
Ранее сообщалось, что Спортивный арбитражный суд отклонил запрос о введении временных мер в отношении Вишневской и Климиной-Уссановой.
Ранее Международный союз биатлонистов принял решение о том, что не будет рассматривать вопрос о восстановлении в правах Союза биатлонистов России на ближайшем конгрессе организации.
Конгресс Международного союза биатлонистов пройдет с 18 по 20 октября 2019 года в Мюнхене.
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