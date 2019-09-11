Российская фигуристка Камила Валиева исполнила два четверных тулупа во время тренировочного проката произвольной программы на официальной вечерней тренировке российского этапа юниорского Гран-при в Челябинске.
Как сообщает «Р-Спорт», сначала фигуристка исполнила каскад из тройного флипа, ойлера и тройного сальхова, а затем приступила к тренировкам четверного тулупа. Во время проката Валиева чисто исполнила два четверных, один из них — в каскаде с двойным тулупом. Кроме того, 13-летняя фигуристка исполнила четыре прыжковых каскада.
Напомним, в Челябинске стартует четвертый этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. Турнир будет проходить в период с 11 по 14 сентября.
Медали будут разыграны во всех четырех дисциплинах — одиночном катании юношей и девушек, в парном катании, а также в танцах на льду. В соревновании юношей команду России будут представлять Пётр Гуменник, Артур Данилян и Илья Яблоков. В составе женской команды на льду появятся ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева, Ксения Синицына и Виктория Васильева.
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