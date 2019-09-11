Российская фигуристка Камила Валиева исполнила два четверных тулупа во время тренировочного проката произвольной программы на официальной вечерней тренировке российского этапа юниорского Гран-при в Челябинске.

Как сообщает «Р-Спорт», сначала фигуристка исполнила каскад из тройного флипа, ойлера и тройного сальхова, а затем приступила к тренировкам четверного тулупа. Во время проката Валиева чисто исполнила два четверных, один из них — в каскаде с двойным тулупом. Кроме того, 13-летняя фигуристка исполнила четыре прыжковых каскада.