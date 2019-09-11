«Ак Барс» не возьмет Бурдасова из-за зарплаты и стиля игры

Генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал слухи о переговорах клуба с Антоном Бурдасовым.

По словам Якубова, «Ак Барсу» предлагали Бурдасова, и его кандидатуру обсуждали с тренерским штабом, но решили отказаться.

«Во-первых, финансовое положение – парень с амбициями. Потом мы наводили справки – он не подходит нам по стилю команды», — сказал Якубов, слова которого приводит «Спорт Бизнес Online».

Ранее стало известно, что российский нападающий Антон Бурдасов может стать хоккеистом омского «Авангарда».