«Ак Барс» не возьмет Бурдасова из-за зарплаты и стиля игры

Генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал слухи о переговорах клуба с Антоном Бурдасовым.
По словам Якубова, «Ак Барсу» предлагали Бурдасова, и его кандидатуру обсуждали с тренерским штабом, но решили отказаться.
«Во-первых, финансовое положение – парень с амбициями. Потом мы наводили справки – он не подходит нам по стилю команды», — сказал Якубов, слова которого приводит «Спорт Бизнес Online».
Ранее стало известно, что российский нападающий Антон Бурдасов может стать хоккеистом омского «Авангарда».
Отметим, в прошлом сезоне Антон Бурдасов выступал в составе «Салавата Юлаева», за который провед 50 матчей регулярного чемпионата КХЛ и набрал 31 (19+12) очко. В плей-офф Кубка Гагарина россиянин сыграл всего две игры из-за травмы.
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