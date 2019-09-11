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  • 14:37,  11 сентября 2019
Хоккей
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«Ак Барс» не возьмет Бурдасова из-за зарплаты и стиля игры

&#171;Ак Барс&#187; не возьмет Бурдасова из-за зарплаты и стиля игры
Антон Бурдасов. Фото: Википедия

Генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал слухи о переговорах клуба с Антоном Бурдасовым.

По словам Якубова, «Ак Барсу» предлагали Бурдасова, и его кандидатуру обсуждали с тренерским штабом, но решили отказаться.

«Во-первых, финансовое положение – парень с амбициями. Потом мы наводили справки – он не подходит нам по стилю команды», — сказал Якубов, слова которого приводит «Спорт Бизнес Online».

Ранее стало известно, что российский нападающий Антон Бурдасов может стать хоккеистом омского «Авангарда».

Отметим, в прошлом сезоне Антон Бурдасов выступал в составе «Салавата Юлаева», за который провед 50 матчей регулярного чемпионата КХЛ и набрал 31 (19+12) очко. В плей-офф Кубка Гагарина россиянин сыграл всего две игры из-за травмы.

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