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  • 14:36,  11 сентября 2019
Хоккей
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Сушинский обвинил журналиста в сорванной сделке «Авангарда»

Сушинский обвинил журналиста в сорванной сделке &#171;Авангарда&#187;
Максим Сушинский. Фото: instagram.com/maxim_sushinskiy

Президент омского «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал сорванную сделку с чехом Павлом Захой.

По словам Сушинского, у «Авангарда» был интерес к Захе.

«Просто ваш брат-журналист раньше времени болтает, из-за чего в «Нью-Джерси» узнали о планах Захи и поторопились с подписанием нового контракта. Вот так наша сделка сорвалась», – сказал Сушинский, слова которого приводит News.ru.

Ранее президент омского клуба рассказал о селекции «Авангарда» в нынешнее межсезонье. Также стало известно, что российский нападающий Антон Бурдасов может стать хоккеистом омского «Авангарда».

Кроме того, сообщалось, что в Омске стали разбирать арену местного «Авангарда», на этом спортивном объекте клуб играл с 2007-го по 2018-й год. Nevasport опубликовал фоторепортаж из Омска и показал, в каком состоянии находится «Арена Омск» в данный момент.

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