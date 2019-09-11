Сушинский обвинил журналиста в сорванной сделке «Авангарда»

Президент омского «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал сорванную сделку с чехом Павлом Захой.

По словам Сушинского, у «Авангарда» был интерес к Захе.

«Просто ваш брат-журналист раньше времени болтает, из-за чего в «Нью-Джерси» узнали о планах Захи и поторопились с подписанием нового контракта. Вот так наша сделка сорвалась», – сказал Сушинский, слова которого приводит News.ru.

Ранее президент омского клуба рассказал о селекции «Авангарда» в нынешнее межсезонье. Также стало известно, что российский нападающий Антон Бурдасов может стать хоккеистом омского «Авангарда».