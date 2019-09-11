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  • 14:36,  11 сентября 2019
СКА
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Кудашов объяснил, почему Кузьменко не сыграл ни одной встречи в новом сезоне

Кудашов объяснил, почему Кузьменко не сыграл ни одной встречи в новом сезоне
Андрей Кузьменко. Фото: ХК СКА.

Главный тренер СКА Алексей Кудашов рассказал, почему нападающий армейцев Андрей Кузьменко не провел ни одной игры в новом сезоне.

По словам Кудашова, у СКА пока есть игроки, с которыми определились, и команда пока играет ими. Он отметил, что в матче с «Сибирью» армейцы забросили две шайбы в большинстве, все команды часто его отрабатывают, это один из основных элементов в хоккее.

«В прошлой игре не забили большинство, поэтому старались уделить этому время на тренировке», — сказал Кудашов, слова которого приводит официальный сайт КХЛ.

Напомним, петербургский СКА победил новосибирскую «Сибирь» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в «Ледовом дворце» в Петербурге.

Следующую встречу в регулярном чемпионате КХЛ СКА проведет против ЦСКА в пятницу, 13 сентября.

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