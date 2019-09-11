Кудашов объяснил, почему Кузьменко не сыграл ни одной встречи в новом сезоне

Главный тренер СКА Алексей Кудашов рассказал, почему нападающий армейцев Андрей Кузьменко не провел ни одной игры в новом сезоне.

По словам Кудашова, у СКА пока есть игроки, с которыми определились, и команда пока играет ими. Он отметил, что в матче с «Сибирью» армейцы забросили две шайбы в большинстве, все команды часто его отрабатывают, это один из основных элементов в хоккее.

«В прошлой игре не забили большинство, поэтому старались уделить этому время на тренировке», — сказал Кудашов, слова которого приводит официальный сайт КХЛ.

Напомним, петербургский СКА победил новосибирскую «Сибирь» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в «Ледовом дворце» в Петербурге.