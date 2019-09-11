Известный баскетболист «Чикаго» Деннис Родман в студии телеканала ESPN в нелицеприятной форме обратился к игроку «Бруклин Нетс» Кевину Дюранту.

Также Родман рассыпался в комплиментах экс-одноклубнику Скотти Пиппену, который сидел рядом с ним.

По словам Родмана, Пиппен стал инноватором на позиции поинт-форварда. Родман заявил, что он отдает должное Мэджику, Берду, Дрекслеру и любит их всех, но хочет, чтобы мир знал, что крутейший — Пиппен.

«Кевин Дюрант, поцелуй его в задницу. Все эти парни ростом 205 см, вы все должны прийти к Пиппену и преклониться перед ним», – добавил Родман.

Напомним, Дюрант 1 июля отказался активировать опцию продления контракта с «Голден Стэйт» и подписал соглашение с «Бруклин Нетс». Соглашение подписано на четыре сезона, общая сумма — 164 миллиона долларов.