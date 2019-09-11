Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 14:36,  11 сентября 2019
Биатлон
0

Хованцева сняли с поста старшего тренера мужской сборной по биатлону

Хованцева сняли с поста старшего тренера мужской сборной по биатлону
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев. Фото: СБР

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев рассказал о переменах в тренерском штабе мужской сборной России по биатлону.

По словам Губерниева, в мужской сборной России Анатолий Хованцев перестал быть старшим тренером, и стал главным, а старший тренер теперь — Сергей Белозеров, который ранее отвечал за резерв.

«Знаю Белозерова как крепкого специалиста и жду хороших результатов! Вперёд, Белозеров», — написал Губерниев в своем Instagram.

Ранее стало известно, что российский биатлонист Александр Логинов подписал соглашение с Союзом биатлонистов России.

Напомним, в случае отказала подписать контракт Логинов мог остаться без участия в Кубке мира. В прошлом сезоне он занял второе место в общем зачете. Глава СБР Драчев ранее подчеркнул, что согласился пойти навстречу спортсменам.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров