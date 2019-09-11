Хованцева сняли с поста старшего тренера мужской сборной по биатлону

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев рассказал о переменах в тренерском штабе мужской сборной России по биатлону.
По словам Губерниева, в мужской сборной России Анатолий Хованцев перестал быть старшим тренером, и стал главным, а старший тренер теперь — Сергей Белозеров, который ранее отвечал за резерв.
«Знаю Белозерова как крепкого специалиста и жду хороших результатов! Вперёд, Белозеров», — написал Губерниев в своем Instagram.
Ранее стало известно, что российский биатлонист Александр Логинов подписал соглашение с Союзом биатлонистов России.
Напомним, в случае отказала подписать контракт Логинов мог остаться без участия в Кубке мира. В прошлом сезоне он занял второе место в общем зачете. Глава СБР Драчев ранее подчеркнул, что согласился пойти навстречу спортсменам.
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