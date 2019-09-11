16-летняя российская автогонщица Ирина Сидоркова стала претенденткой на участие во втором сезоне чемпионата W Series.

Об этом сообщает пресс-служба турнира. Тесты состоятся в испанской Альмерии с 16 по 18 сентября в Альмерии, и во время них 14 гонщиц, которые хотят попасть в W Series, поработают на симуляторе и на трассе. Ориентироваться они будут на Бейтске Виссер и Мики Кояма, которые выступали в первенстве прошлого сезона.

Отметим, восемь гонщиц, которые продемонстрируют наилучшие результаты, присоединятся к лучшим 12 участницам прошлого сезона пелотона W Series в 2020 году.

Напомним, первой чемпионкой W Series стала британка Джейми Чедвик, которая одержала две победы в семи заездах и набрала на десять очков больше, чем Виссер, на счету которой одна победа.