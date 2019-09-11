Фергюсон увидел множество дыр в стиле Хабиба

Американский боец UFC Тони Фергюсон поделился ожиданиями от поединка против Хабиба Нурмагомедова.
По словам Фергюсона, он видит много дыр в стиле Хабиба. Американец отметил, что у россиянина высококвалифицированная команда, и они понимают, что с этим делать.
«Они подумают и постараются залатать эти дыры. В следующем бою, вероятно, выйдет один из лучших Хабибов, которых когда-либо видели. Так что они определенно собираются залатать множество дыр в его стиле», — сказал Фергюсон, слова которого приводит MMA Fighting.
Напомним, Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Дастином Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Поединок прошел в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Арена вместимостью в 13 тысяч зрителей была построена к турниру на искусственном острове Яс. Все билеты на ивент были раскуплены за 96 часов.
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