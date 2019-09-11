Фергюсон увидел множество дыр в стиле Хабиба

Американский боец UFC Тони Фергюсон поделился ожиданиями от поединка против Хабиба Нурмагомедова.

По словам Фергюсона, он видит много дыр в стиле Хабиба. Американец отметил, что у россиянина высококвалифицированная команда, и они понимают, что с этим делать.

«Они подумают и постараются залатать эти дыры. В следующем бою, вероятно, выйдет один из лучших Хабибов, которых когда-либо видели. Так что они определенно собираются залатать множество дыр в его стиле», — сказал Фергюсон, слова которого приводит MMA Fighting.