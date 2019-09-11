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  • 16:30,  11 сентября 2019
ФК "Зенит"
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Караваев и Осорио прошли через традиционный тоннель «Зенита»

Караваев и Осорио прошли через традиционный тоннель &#171;Зенита&#187;
Вильям Барриос в тоннеле. Фото: fc-zenit.ru

Футболисты «Зенита» пропустили новичков команды, защитников Вячеслав Караваев и Йордана Осорио,  через тоннель для новичков.

Видео с традиционным ритуалом опубликовал официальный Twitter сине-бело-голубых.

Напомним, петербургский «Зенит» объявил о трансфере защитника Вячеслава Караваева из голландского «Витесса» в последний день трансферного окна. Вячеславу Караваеву сейчас 24 года, он является воспитанником ЦСКА. На правах аренды защитник выступал за чешские клубы «Дукла» и «Яблонец», затем перешел в пражскую «Спарту».

Защитник «Порту» Йордан Осорио официально стал игроком «Зенита» 31 августа, перейдя в клуб на правах аренды до окончания нынешнего сезона с возможностью последующего выкупа.

Известный комментатор Нобель Арустамян выразил мнение, что «Зенит» не рассматривает защитника в качестве игрока основы, но он может стать хорошей заменой для Михи Мевли.

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