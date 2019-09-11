Караваев и Осорио прошли через традиционный тоннель «Зенита»

Футболисты «Зенита» пропустили новичков команды, защитников Вячеслав Караваев и Йордана Осорио, через тоннель для новичков.

Видео с традиционным ритуалом опубликовал официальный Twitter сине-бело-голубых.

🇷🇺🇻🇪 Un túnel de bienvenida para Vyacheslav Karavaev y Yordan Osorio 💥#VamosZenit pic.twitter.com/AngWPWD3Yn — FC Zenit en Español🌊 (@es_fczenit) September 11, 2019

Напомним, петербургский «Зенит» объявил о трансфере защитника Вячеслава Караваева из голландского «Витесса» в последний день трансферного окна. Вячеславу Караваеву сейчас 24 года, он является воспитанником ЦСКА. На правах аренды защитник выступал за чешские клубы «Дукла» и «Яблонец», затем перешел в пражскую «Спарту».

Защитник «Порту» Йордан Осорио официально стал игроком «Зенита» 31 августа, перейдя в клуб на правах аренды до окончания нынешнего сезона с возможностью последующего выкупа.