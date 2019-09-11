Российская фигуристка Камила Валиева первой из россиянок продемонстрирует свою короткую программу на этапе юниорского Гран-при в Челябинске.

В результате жеребьевки Валиевой достался девятый стартовый номер, 13-летняя фигуристка должна начать выступление в 9:17 по московскому времени. Другая россиянка, Виктория Васильева, выступит 18-й, в 10:34, а Ксения Синицына начнет 19-й, в 10:47.

Ранее Валиева исполнила два четверных тулупа во время тренировочного проката произвольной программы на официальной вечерней тренировке российского этапа юниорского Гран-при в Челябинске.

Напомним, в Челябинске стартует четвертый этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. Турнир будет проходить в период с 11 по 14 сентября.

Медали будут разыграны во всех четырех дисциплинах — одиночном катании юношей и девушек, в парном катании, а также в танцах на льду. В соревновании юношей команду России будут представлять Пётр Гуменник, Артур Данилян и Илья Яблоков. В составе женской команды на льду появятся ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева, Ксения Синицына и Виктория Васильева.