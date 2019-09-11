Московский «Локомотив» в Instagram необычным образом поздравил футболиста команды Дмитрия Баринова с днем рождения.

В социальной сети клуба опубликовано фото игрока, подпись под которым гласит: «Никогда не устанем поздравлять: с днем рождения, наш родной Дима Баринов!»

Такая подпись отсылает к антиспартаковской кричалке, которую сам Баринов заряжал после чемпионского матча своей команды в сезоне-2017/18. Кричалка начинается со слов «Я никогда не устану повторять…»

Позже футболист извинился в Instagram, а через какое-то время спартаковские болельщики конфликтовали с Бариновым в самолете на этой почве.

Отметим, следующий матч «Локомотив» проведет на выезде 14 сентября против «Сочи». В данный момент команда Юрия Семина занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея 14 очков.