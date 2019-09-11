Московский «Локомотив» опубликовал заявку команды на групповой этап Лиги чемпионов.

В список А вошли 22 футболиста, среди них три вратаря, это Маринато Гилерме, Никита Медведев и Антон Коченков; семь защитников — Дмитрий Живоглядов, Брайан Идову, Бенедикт Хеведес, Ведран Чорлука, Серкейра Мурило, Борис Ротенберг и Саломон Кверквелия; восемь полузащитников — Дмитрий Баринов, Гжегож Крыховяк, Антон Миранчук, Александр Коломейцев, Владислав Игнатьев, Жоао Марио, Мацей Рыбус и Алексей Миранчук; четыре форварда — Федор Смолов, Рифат Жемалетдинов, Антонио Эдер, Лука Джорджевич

В списке Б присутствуют вратарь Илья Сухорученко, защитник Михаил Лысов и полузащитники Никита Дорофеев, Даниил Куликов, Дмитрий Рыбчинский, Николай Титков и Роман Тугарев.

Напомним, в групповом этапе Лиги чемпионов железнодорожники сыграют с «Ювентусом», мадридским «Атлетико» и леверкузенским «Байером».