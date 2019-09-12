В Японии на турнире WTA состоится матч 1/8 финала между испанкой Сарой Соррибес-Тормо и российской теннисисткой Варварой Флинк.

Матч проходит в Хиросиме, его начало планируется на 5:30 по московскому времени.

В первом круге Флинк одержала уверенную победу в двух сетах над словачкой Кристиной Куцовой — 6:3, 6:2. Матч продлился один час и 17 минут, россиянка сделала два эйса, семь ошибок на подаче и спасла один брейк-пойнт из трех.

Представительница Испании в трех сетах обыграла румынку Сорану-Михаэлу Кырстя — 6:2, 3:6, 6:2. Встреча длилась один час и 58 минут, Соррибес-Тормо не совершила ни одной подачи навылет, восемь раз ошиблась на подаче и спасла столько же брейков.

Отметим, турнир WTA в Хиросиме относится к категории International, призовой фонд соревнований составляет 250 тысяч долларов.