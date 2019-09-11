Сборная России по волейболу стартует на чемпионате Европы матчем с Турцией. Перед национальной сборной, выигравшей недавно и Лигу наций, и турнир «Путевка в Токио», стоит задача сохранить титул действующих чемпионов Евро, отбросив в сторону предыдущие регалии. Справится ли с возросшим после перехода в «Зенит» давлением главный тренер Туомас Саммельвуо, помогут ли взять золото главные звезды сборной Мусэрский и Мотовилов и как проявят себя петербургские сборники?

Что и когда будет

Чемпионат Европы по волейболу будет идти больше двух недель. Волейбольный Евро впервые в истории пройдет сразу в четырех странах — Франции, Бельгии, Голландии и Словении. Команда Туомаса Саммельвуо проведет большую часть турнира в Любляне. Сборную России можно считать одним из фаворитов турнира — наши являются действующими чемпионами Европы, а также двукратными победителями Лиги наций.

Где и с кем играем

Сборной России досталась группа С, где помимо россиян играют не самые сильные сборные — Белоруссии, Македонии, Турции, Финляндии и Словении. В плей-офф 1/8 финала пробьются по четыре сборные из каждой группы. Россия все матчи группового этапа вплоть до полуфинала проведет в Любляне. Пожалуй, среди соперников по группе только сборная хозяев может навязать нам конкуренцию.

Кто рулит процессом

Туомас Саммельвуо

Профессиональный портрет Туомаса Саммельвуо. Инфографика: Nevasport

Россиян на этом Евро поведет за собой финский специалист Туомас Саммельвуо, за последние полгода переживший двойной взлет. Сначала он возглавлял скромную Финляндию (нашего соперника по группе С на Евро), после чего его переманили в сборную России. Параллельно Саммельвуо тренировал «Кузбасс», с которым стал чемпионом России. Успехи финна так впечатлили петербургский «Зенит», что его переманили теперь и в качестве тренера клуба, позволив досрочно расторгнуть контракт с кемеровским клубом. Удалось ли Саммельвуо не вознестись от такого карт-бланша и остаться уравновешенным тренером — покажет турнир.

Кто решает

Сборная России предстанет на турнире в боевом составе, собравшем в себя звезд прошлого и настоящего. Редкий момент: в команде одновременно присутствуют две суперзвезды последнего десятилетия в отечественном волейболе — диагональный Максим Михайлов и блокирующий Дмитрий Мусэрский. Также в составе две боевые единицы текущего созыва сборной — доигровщики Дмитрий Волков и Егор Клюка. В наличии и игроки петербургского «Зенита» — блокирующий Иван Яковлев и либеро Евгений Андреев.

Кто главный соперник

Как уже было сказано, у сборной России очень простые соперники на групповом этапе. В плей-офф будет сложнее, а главная трудность ожидается в полуфинале. Именно там команду Саммельвуо могут ждать действующие чемпионы мира поляки, которые усилили свой и без того боевой состав главной звездой мирового волейбола Вильфредом Леоном. Бывший игрок казанского «Зенита» отмотал многолетний карантин — теперь экс-кубинец может выступать за сборную, гражданином которой стал благодаря своей жене.

Расписание группового этапа ЧЕ по волейболу. Игры сборной России. Инфографика: Nevasport