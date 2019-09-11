Сборная России по волейболу стартует на чемпионате Европы матчем с Турцией. Перед национальной сборной, выигравшей недавно и Лигу наций, и турнир «Путевка в Токио», стоит задача сохранить титул действующих чемпионов Евро, отбросив в сторону предыдущие регалии. Справится ли с возросшим после перехода в «Зенит» давлением главный тренер Туомас Саммельвуо, помогут ли взять золото главные звезды сборной Мусэрский и Мотовилов и как проявят себя петербургские сборники?

Что и когда будет

Чемпионат Европы по волейболу будет идти больше двух недель. Волейбольный Евро впервые в истории пройдет сразу в четырех странах — Франции, Бельгии, Голландии и Словении. Команда Туомаса Саммельвуо проведет большую часть турнира в Любляне. Сборную России можно считать одним из фаворитов турнира — наши являются действующими чемпионами Европы, а также двукратными победителями Лиги наций.

Где и с кем играем

Сборной России досталась группа С, где помимо россиян играют не самые сильные сборные — Белоруссии, Македонии, Турции, Финляндии и Словении. В плей-офф 1/8 финала пробьются по четыре сборные из каждой группы. Россия все матчи группового этапа вплоть до полуфинала проведет в Любляне. Пожалуй, среди соперников по группе только сборная хозяев может навязать нам конкуренцию.

Кто рулит процессом

Россиян на этом Евро поведет за собой финский специалист Туомас Саммельвуо, за последние полгода переживший двойной взлет. Сначала он возглавлял скромную Финляндию (нашего соперника по группе С на Евро), после чего его переманили в сборную России. Параллельно Саммельвуо тренировал «Кузбасс», с которым стал чемпионом России. Успехи финна так впечатлили петербургский «Зенит», что его переманили теперь и в качестве тренера клуба, позволив досрочно расторгнуть контракт с кемеровским клубом. Удалось ли Саммельвуо не вознестись от такого карт-бланша и остаться уравновешенным тренером — покажет турнир.

Кто решает

Сборная России предстанет на турнире в боевом составе, собравшем в себя звезд прошлого и настоящего. Редкий момент: в команде одновременно присутствуют две суперзвезды последнего десятилетия в отечественном волейболе — диагональный Максим Михайлов и блокирующий Дмитрий Мусэрский. Также в составе две боевые единицы текущего созыва сборной — доигровщики Дмитрий Волков и Егор Клюка. В наличии и игроки петербургского «Зенита» — блокирующий Иван Яковлев и либеро Евгений Андреев.

Кто главный соперник

Как уже было сказано, у сборной России очень простые соперники на групповом этапе. В плей-офф будет сложнее, а главная трудность ожидается в полуфинале. Именно там команду Саммельвуо могут ждать действующие чемпионы мира поляки, которые усилили свой и без того боевой состав главной звездой мирового волейбола Вильфредом Леоном. Бывший игрок казанского «Зенита» отмотал многолетний карантин — теперь экс-кубинец может выступать за сборную, гражданином которой стал благодаря своей жене.