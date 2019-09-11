Тренер по фигурному катанию Олег Васильев поделился мнением о контрольных прокатах в исполнении Александры Трусовой и Анны Щербаковой.

По словам Васильева, то, что показали на этих прокатах Трусова и Щербакова – это технический космос. Тренер считает, что они прорвались так далеко, что вряд ли кто-то из наших или зарубежных соперниц в ближайшее время сможет к ним приблизиться. Он отметил, что в США есть юная фигуристка Алиса Лью, но по катанию она все же несколько уступает россиянкам, хотя в ее арсенале есть четверной лутц и тройной аксель.

«Если Трусова и Щербакова будут делать все, что наметили, то они недосягаемы», — сказал Васильев, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, Анна Щербакова чисто откатала короткую программу на контрольных прокатах. Трусова упала в произвольной программе во время исполнения каскада лутц-риттбергер, однако ей удалось исполнить четверной лутц, четверной тулуп, а также каскад из четверного и тройного тулупов.