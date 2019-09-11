В УЕФА обошлись без серьезных замечаний к Петербургу перед Евро-2020

Представители УЕФА положительно оценили готовность Петербурга к проведению матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году.

Об этом сообщает ТАСС, которое приводит слова генерального директора оргкомитета Евро-2020 Алексея Сорокина.

По словам Сорокина, комментарии в основном носят технический характер, а глобальных замечаний нет.

Функционер отметил, что важным испытанием для «Газпром Арены» станет отборочная встреча на чемпионата Европы между сборными России и Бельгии, которая состоится в Петербурге 16 ноября.

Напомним, петербургская «Газпром-Арена» примет сразу четыре матча турнира: на стадионе состоятся три игры группового турнира, а также один четвертьфинальный матч Евро-2020.