В УЕФА обошлись без серьезных замечаний к Петербургу перед Евро-2020

Представители УЕФА положительно оценили готовность Петербурга к проведению матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году.
Об этом сообщает ТАСС, которое приводит слова генерального директора оргкомитета Евро-2020 Алексея Сорокина.
По словам Сорокина, комментарии в основном носят технический характер, а глобальных замечаний нет.
Функционер отметил, что важным испытанием для «Газпром Арены» станет отборочная встреча на чемпионата Европы между сборными России и Бельгии, которая состоится в Петербурге 16 ноября.
Напомним, петербургская «Газпром-Арена» примет сразу четыре матча турнира: на стадионе состоятся три игры группового турнира, а также один четвертьфинальный матч Евро-2020.
Чемпионат Европы по футболу-2020 пройдет в 12 городах 12 стран-ассоциаций, входящих в УЕФА. Помимо Санкт-Петербурга, Евро-2020 примут Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Будапешт, Глазго, Бильбао и Амстердам.
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