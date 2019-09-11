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  • 16:29,  11 сентября 2019
Футбол
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В УЕФА обошлись без серьезных замечаний к Петербургу перед Евро-2020

В УЕФА обошлись без серьезных замечаний к Петербургу перед Евро-2020
"Газпром-Арена". Фото: Nevasport/Ирина Красько

Представители УЕФА положительно оценили готовность Петербурга к проведению матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году.

Об этом сообщает ТАСС, которое приводит слова генерального директора оргкомитета Евро-2020 Алексея Сорокина.

По словам Сорокина, комментарии в основном носят технический характер, а глобальных замечаний нет.

Функционер отметил, что важным испытанием для «Газпром Арены» станет отборочная встреча на чемпионата Европы между сборными России и Бельгии, которая состоится в Петербурге 16 ноября.

Напомним, петербургская «Газпром-Арена» примет сразу четыре матча турнира: на стадионе состоятся три игры группового турнира, а также один четвертьфинальный матч Евро-2020.

Чемпионат Европы по футболу-2020 пройдет в 12 городах 12 стран-ассоциаций, входящих в УЕФА. Помимо Санкт-Петербурга, Евро-2020 примут Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Будапешт, Глазго, Бильбао и Амстердам.

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