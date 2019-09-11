Российская фигуристка Алина Загитова посетила УВД по ЮЗАО ГУ МВД России в Москве с дружеским визитом, сообщается в официальном Instagram госучреждения.
В УВД спортсменка познакомилась с начальником полиции Алексеем Андреевым, который пожелал Загитовой от всего личного состава новых побед и высоких достижений в спорте.
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, воспитанница Центра спорта и образования "Самбо-70" Алина Загитова с дружеским визитом посетила УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве. Фигуристка встретилась с начальником полиции Алексеем Андреевым, который пожелал Алине от всего личного состава новых побед и высоких достижений в спорте. #police #mvd #mvdrussia #mvdrf #uzao #gibdd77 #МВД #полиция #полицияроссии #мвд77 #дпс #гибдд77 #РФ #Загитова #АлинаЗагитова #чемпионка #фигурноекатание #олимпиада #визит #встреча #москва #петровка38 #деньзнаний #МВДРоссии #УВДЮЗАО #новости #ЮЗАО
Отметим, что Загитова откроет новый сезон в октябре. Планируется, что Алина выступит на коммерческом турнире в Японии.
Напомним, Загитова без помарок откатала короткую и произвольные программы на контрольных прокатах. Короткую программу фигуристке поставил Даниил Глейхенгауз под музыку израильской фигуристки Ясмин Леви Me Voy (исп. «Я ухожу»).
Ранее отец олимпийской чемпионки по фигурному катанию и главный тренер хоккейного клуба «Ирбис» Ильназ Загитов рассказал, что умышленно не смотрит выступления Алины в прямом эфире.
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