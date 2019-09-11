Российская фигуристка Алина Загитова посетила УВД по ЮЗАО ГУ МВД России в Москве с дружеским визитом, сообщается в официальном Instagram госучреждения.

В УВД спортсменка познакомилась с начальником полиции Алексеем Андреевым, который пожелал Загитовой от всего личного состава новых побед и высоких достижений в спорте.

Отметим, что Загитова откроет новый сезон в октябре. Планируется, что Алина выступит на коммерческом турнире в Японии.

Напомним, Загитова без помарок откатала короткую и произвольные программы на контрольных прокатах. Короткую программу фигуристке поставил Даниил Глейхенгауз под музыку израильской фигуристки Ясмин Леви Me Voy (исп. «Я ухожу»).

Ранее отец олимпийской чемпионки по фигурному катанию и главный тренер хоккейного клуба «Ирбис» Ильназ Загитов рассказал, что умышленно не смотрит выступления Алины в прямом эфире.