Россия сыграет с Турцией в первом матча чемпионата Европы

В словенской Любляне в рамках группового этапа чемпионата Европы по волейболу среди мужчин состоится матч между сборными России и Турции.

Встреча, которая пройдет на площадке «Арена Стожице», начнется в 15:30 по московскому времени.

Отметим, Россия попала в группу С, в которой, помимо Турции, также играют Белорусся, Северная Македония, Финляндия и Словения.

Ранее тренерский штаб сборной России по волейболу назвал состав команды на чемпионат Европы.

Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин пройдет с 12 по 29 сентября. Турнир примут Франция, Словения, Бельгия и Голландия.