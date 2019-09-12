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  • 04:09,  12 сентября 2019
Волейбол
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Россия сыграет с Турцией в первом матча чемпионата Европы

Россия сыграет с Турцией в первом матча чемпионата Европы
Сборная России по волейболу. Фото: FIVB.

В словенской Любляне в рамках группового этапа чемпионата Европы по волейболу среди мужчин состоится матч между сборными России и Турции.

Встреча, которая пройдет на площадке «Арена Стожице», начнется в 15:30 по московскому времени.

Отметим, Россия попала в группу С, в которой, помимо Турции, также играют Белорусся, Северная Македония, Финляндия и Словения.

Ранее тренерский штаб сборной России по волейболу назвал состав команды на чемпионат Европы.

Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин пройдет с 12 по 29 сентября. Турнир примут Франция, Словения, Бельгия и Голландия.

Напомним, в июле сборная России по волейболу под руководством Саммельвуо выиграла Лигу наций, а в августе отобралась на Олимпийские игры в Токио, победив во всех трех матчах квалификации.

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