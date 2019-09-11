Защитник сборной России и новичок «Зенита» Вячеслав Караваев поделился впечатлениями от перехода в стан сине-бело-голубых и вызове в сборную.

По словам Караваева, пока ему сложно сказать, как изменился футбол в России, так как он провел только первую тренировку. Игрок отметил, что чувствует себя отлично, готов на сто процентов и надеется помогать команде. Караваев добавил, что для него переход в «Зенит» – это шаг вперёд, потому что «Зенит» – это топ-клуб, и для него это большой вызов.

«Конкуренция с Фернандесом в сборной и Смольниковым в «Зените»? Надо играть на своих сильных качествах, показывать свой футбол. Мы с Сергеем Семаком не обсуждали мою роль. Что касается моего вызова в сборную России, а не Смольникова, то тренерам виднее. Они решают, кого брать», — сказал Караваев, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, петербургский «Зенит» объявил о трансфере защитника Вячеслава Караваева из голландского «Витесса» в последний день трансферного окна. Вячеславу Караваеву сейчас 24 года, он является воспитанником ЦСКА. На правах аренды защитник выступал за чешские клубы «Дукла» и «Яблонец», затем перешел в пражскую «Спарту».