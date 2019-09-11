Этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров стартует в четверг в Челябинске.

Первыми — в 11.15 мск — на лед выйдут танцоры. Россию представят Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный, Тамара Жукова/Даниил Карпов. Далее состоятся соревнования спортивных пар, где за медали поборются Ксения Ахантьева/Валерий Колесов, Юлия Артемьева/Михаил Назарычев, Дарья Мухаметзянова/Илья Миронов, Станислава Вислобокова/Алексей Брюханов.

В соревновании юношей команду России будут представлять Пётр Гуменник, Артур Данилян и Илья Яблоков. Короткие программы начнутся в 17:00 мск.

Напомним, российский танцевальный дуэт Диана Дэвис/Глеб Смолкин завоевал серебряную медаль второго этапа юниорской серии Гран-при в американском Лейк-Плэсиде. Шанаева и Нарижный стали первыми в Куршевеле.

Ахантьева и Колесов также отличились в США, став вторыми среди спортивных пар.