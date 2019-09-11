Сборная США по баскетболу проиграла Франции в четвертьфинале чемпионата мира в Китае. Встреча завершилась со счётом со счётом 89:79 в пользу французов.

Первую четверть команды начали с равным счётом, во второй десятиминутке сборной Франции удалось выйти вперед, опередив американцев на шесть очков.

В третьем игровом отрезке сборная США смогла реабилитироваться и выиграть со счётом 27:18, что позволило получить преимущество в три очка. Однако в решающей десятиминутке французы выглядели значительно лучше и набрали 26 очков, в то время как американцы взяли лишь 13. Таким образом, окончательный счёт оказался в пользу сборной Франции.

Соперниками французов по полуфиналу станут игроки сборной Аргентины. Примечательно, что в последний раз команда США не вышла в полуфинал лишь в 2002 году. В 2006 американцы выиграли матч за бронзу, в 2010-м и 2014-м становились победителями турнира.