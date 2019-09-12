Первый взрослый турнир нового сезона в фигурном катании в серии Challenger стартует в канадском Оквилле. Россию представляет Евгения Медведева, которая впервые в сезоне покажет короткую программу на соревнованиях. Старт — в 21:55 мск.

В число конкуренток Медведевой войдет японка Рика Кихира, владеющая тройным акселем и четверным сальховом. Также на льду появится представительница Южной Кореи Энсоо Лим, тренирующаяся под руководством Рафаэля Арутюняна.

На контрольных прокатах, прошедших в минувшие выходные в московских «Лужниках», Медведева, показывая короткую программу, упала с каскада тройной флип-тройной тулуп. Затем фигуристка собралась и чисто исполнила двойной аксель и тройной лутц. После проката спортсменка заявила, что уже почувствовала начало нового сезона. «У меня не было отдыха, чему я, кстати, очень рада. Сейчас я в очень хорошей форме», — сказала Медведева.

Короткая программа Медведевой поставлена Ильей Авербухом под Exogenesis Pt.3 группы Muse.