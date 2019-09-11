СКА открыл сезон в Ледовом дворце, обыграв «Сибирь» — 4:2. Команда Алексея Кудашова не могла забить весь первый период — умело тащил Красиков. Зато во втором разразилась сразу тремя шайбами за 8 минут. В третьем периоде СКА расслабился, поставив под сомнение домашнюю победу, однако бросок в пустые ворота Тихонова успокоил болельщиков.

Ранее СКА достаточно полярно начал сезон на выезде: добившись победы над «Металлургом», армейцы одолели в овертайме «Трактор», но как-то легко сгорели «Автомобилисту» (2:5).

В этом сезоне мы видим новый, строящийся СКА. В команде новые лидеры, один из которых, Владимир Ткачев, играет в Никиту Гусева. Ткачев явно выделяется на льду своей техникой и уже лидирует в СКА по очкам, насобирав пять баллов в четырех встречах. Ткачева неплохо дополняют партнеры по звену — центрфовард Йори Лехтеря и капитан команды Сергей Плотников. В матче с «Сибирью» эта тройка забросила три шайбы, одну из которых придумала в большинстве.

Все четыре игры в воротах СКА провел молодой новичок Петр Кочетков. Алексей Кудашов пока не проводит ротацию среди вратарей, хотя в обойме у него есть Магнус Хелльберг и Иван Налимов.

«Пока нормально играет, развивается. Будем смотреть дальше», — сказал про Кочеткова Кудашов.

Кудашов, похоже, определился, кто играет, а кто сидит. Например, талантливый нападающий Андрей Кузьменко все четыре игры провел в запасе, хотя травмированным он не является. Не играет Дергачев. Олег Ли провел только одну встречу.

«Пока мы определились с теми хоккеистами, которые будут играть. Но есть ротация и спортивный принцип, дальше будем смотреть», — объяснил решение Кудашов.

Ближайшая проверка того, что представляет из себя СКА, случится уже в ближайшую пятницу. На укороченную коробку Ледового дворца пожалует ЦСКА.