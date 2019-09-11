Евгения Медведева первой из российских одиночниц начнет соревновательный сезон. Уже сегодня она будет выступать в канадском Оквилле на турнире Autumn Classic, который входит в серию Challenger.

От подобных турниров на самом старте сезона не ждут ничего особенного – фигуристы впервые пробуют исполнить программы перед судьями, а их физическая форма ещё далека от оптимальной. Тем не менее, определенный интерес к «Осенней классике» есть.

Вызван он не только присутствием Медведевой, но и рядом других фамилий. Турнир станет практически домашним для группы Брайана Орсера, которая тренируется в канадском Торонто, поэтому в Оквилл прибудет часть его звездных учеников.

Так, на лёд выйдет двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю. В последние два сезона осень была не самым удачным временем года для него: дважды подряд Юдзуру получал серьёзные травмы на этапах Гран-при. Сейчас он будет грамотно вкатываться в сезон, для старта которого выбрал привычную «Осеннюю классику», на которой победил в прошлом году.

Его соперником станет кореец Чжун Хван Ча, с которым они вместе тренируются в «Крикет Клабе». Молодому спортсмену уже пророчили славу второго Ханю, но в прошлом сезоне ему не хватало стабильности на прыжках. Возможно, в этом году ему удастся более полно раскрыть свой потенциал.

Также выступить планирует Киган Мессинг, который полюбился зрителям заводной программой под «Чарли Чаплина». Уже завтра можно будет увидеть, какой образ он выбрал на этот раз.

Возвращаясь к женскому катанию, нельзя не вспомнить, что Медведева пообещала пробовать четверной прыжок на соревнованиях нового сезона. Вряд ли, конечно, она выберет для этого самый первый старт, но, с другой стороны, именно такой турнир и подходит для экспериментов. Хотя правильнее, наверное, было бы сначала наработать стабильность тройных прыжков. Впрочем, Медведевой и тренерам гораздо лучше известно, каким путем стоит пойти – скоро это узнают и болельщики.

Добавит интриги и то, что на лёд выйдет японка Рика Кихира, которая в межсезонье тоже посвятила много времени отработке четверного прыжка. Но если Медведева пока только обдумывает включение квада в программы, Кихира настроена более решительно. Японка хочет вставить четверной сальхов в произвольную программу, где и так уже есть два тройных акселя.

Парное катание на Autumn Classic представлено не будет, зато выступят танцевальные дуэты. Правда, от них не стоит ожидать слишком уж яркой борьбы – лидеры решили не начинать сезон так рано, поэтому сильнейших танцоров зрители не увидят. Претендовать на победу будут Пайпер Гиллес/Поль Пуарье и Оливия Смарт/Адриан Диас.