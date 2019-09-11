Новичок «Зенита» Йордан Осорио рассказал, как проходит его адаптация в петербургском клубе. Защитник уже принял участие в одном матче: он вышел на поле в товарищеской игре с «Сочи».

Футболист подчеркнул, что прибыл в «Зенит» с целью как можно быстрее войти в рабочий ритм и стать важной частью команды. Игрок отметил, что с адаптацией ему помог один из защитников клуба. «Важно, что в обороне играет Маммана, который говорит на моем языке, это облегчает адаптацию. Естественно, когда столько сил и желания, взаимопонимание возникает быстрее», — заявил Осорио, слова которого приводит Sports.ru.

Как и все новички, Осорио прошел через традиционный приветственный тоннель из игроков. По мнению защитника, это прекрасная традциия, которая помогает быстрее почувствовать себя частью коллектива.