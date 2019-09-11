Российский защитник Иван Проворов может продлить контракт с «Филадельфией». Сейчас игрок находится в статусе ограничено свободного агента, клуб продолжает вести с ним переговоры.

Как сообщает журналист Philadelphia Inquirer Сэм Карчиди в «Твиттере», руководство «Филадельфии» готово предложить 22-летнему российскому игроку контракт сроком на шесть лет. Ранее в СМИ появилась информация, что клуб будет ориентироваться на контракт Зака Веренски с «Коламбусом» — три сезона за пять миллионов в год.

Напомним, в прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги Проворов сыграл 82 встречи и набрал 26 (7+19) очков. Всего за три сезона в составе «Флайерс» Проворов забил 30 голов и отдал 67 передач в 246 матчах.

Первое предложение от «Филадельфии» Проворов получил ещё в июне.