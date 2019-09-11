Российский боксер Сергей Ковалев, который является чемпионом WBO в полутяжелом весе, готов встретиться на ринге с чемпионом WBA в среднем весе Саулем Альваресом.

Однако Ковалев отметил, что пока не подписывал контракт на бой. На данный момент менеджеры спортсменов проводят переговоры. «Они хотят бой 2 ноября? Если это так, то я не успею подготовиться на 100 процентов. Хотя в принципе пяти недель мне хватит», — сказал Ковалев, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Боксер подчеркнул, что согласится провести поединок через пять-шесть недель. Но если на подготовку будет меньше месяца, то Ковалев откажется принимать участие.

На сегодняшний день в активе Ковалева 34 победы при трёх поражениях и один бой вничью. В последнем поединке он защитил титул, одержав победу над британцем Энтони Ярдом.