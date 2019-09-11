Россия вступила в борьбу за право проведения чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года.

Как сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА), на право принять турнир также претендуют Чили и Сальвадор. О том, в какой стране пройдет чемпионат, станет официально известно 23 или 24 октября.

В ближайшее время ФИФА займется рассмотрением заявок, окончательно решение будет принято на заседании в Шанхае.

Ранее Россия ни разу не принимала чемпионат мира по пляжному футболу. В этом году соревнования будут проходить в Парагвае в период с 21 ноября по 1 декабря. Россия является двукратным победителем турнира.

Отмечается, что исполком РФС поддержал заявку Москву. Исполнительный вице-президент Всемирной организации пляжного футбола (BSWW) Хуан Куско выразил мнение, что у России значительно больше шансов, чем у Чили и Сальвадора.