Российский велогонщик Иван Селедков получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает официальный сайт Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в пробе Селедкова был обнаружен метенолон, который входит в список запрещенных веществ.

В 2018-м году спортсмен стал чемпионом России по маунтинбайку. Срок дисквалификации Селедкова будет отсчитываться с 12 июня 2019 года. Все результаты, которые велогонщик продемонстрировал после этого момента, будут аннулированы.

Известно, что спортсмен отрицает свою вину и намерен доказывать, что не употреблял запрещенных веществ. Вскрывать пробу В он отказался.