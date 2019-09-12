Российские гимнастки Дина и Арина Аверины, а также Екатерина Селезнева сегодня, 12 сентября, отправятся в Баку, где будет проходить чемпионат мира.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ). Аверины и Селезнева будут представлять сборную России в индивидуальных упражнениях.

В групповых упражнениях от России будут выступать Мария Толкачева, Анжелика Стубайло, Анастасия Максимова, Евгения Леванова и Анастасия Шишмакова. Спортсменку прилетят в столицу Азербайджана только на следующей неделе — 18 сентября.

Чемпионат мира в Баку будет проходить в период с 16 по 22 сентября. Ранее стало известно, что из состава сборной России на турнир исключена Александра Солдатова, которая потеряла сознание на недавних соревнованиях.