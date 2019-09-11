Тренер по фигурному катанию Олег Васильев оценил перспективы Ксении Столбовой и Андрея Новоселова, которые с этого сезона смогут представлять Россию на соревнованиях.

Васильев отметил, что на контрольных прокатах Столбова и Новоселов выступили с недочетами. «Недоработанные поддержки, сложности совместного катания, но это было их первым выступлением на публике», — сказал специалист, слова которого приводит ТАСС.

Васильев отметил, что спортсменам нужно время, чтобы преодолеть все сложности, но уже сейчас они выглядят перспективно. По его мнению, Столбова смогла найти в себе силу воли и желание вернуться после двухлетнего перерыва.

«Их катание выглядит сыроватым, но для скатывания двух профессионалов нужно минимум полтора-два года, они еще этот период не прошли», — заключил Васильев.