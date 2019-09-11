Российский теннисист Даниил Медведев сообщил, что хочет отдохнуть после выступления на US Open. Спортсмен дошел до финала, где в пятичасовом матче уступил второй ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю.

После завершения турнира Медведев поднялся на четвертую строчку рейтинга АТР, впереди него располагаются лишь представители «большой тройки» — Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер.

На своей странице в «Инстаграме» Медведев опубликовал фотографию из Нью-Йорка. «Я провёл три замечательные недели в отеле. Спасибо за гостеприимство! Настало время немного отдохнуть», — написал теннисист.

Напомним, ранее Медведев заверил, что не будет пропускать SPb Open, который стартует 15 сентября в Санкт-Петербурге. Спортсмен отметил, что очень любит этот турнир и обязательно выступит на нём.