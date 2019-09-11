Матч Анастасии Павлюченковой и Ализе Корне на St. Petersburg Ladies Trophy. Фото: Валентин Егоршин/Nevasport

Матч Анастасии Павлюченковой и Ализе Корне на St. Petersburg Ladies Trophy. Фото: Валентин Егоршин/Nevasport

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова выступит на турнире WTA категории Premier в Осаке (Япония). Она заменит эстонку Анетт Контавейт, которая отказалась от участия.

Если от выступления откажется ещё одна спортсменка, то в основную сетку сможет попасть француженка Кристина Младенович.

Напомним, ранее Контавейт снялась с Открытого чемпионата США. Она закончила выступление после второго круга и не стала играть со швейцаркой Белиндой Бенчич из-за вирусного заболевания. Бенчич также не будет принимать участие в соревнованиях в Осаке, она объявила об этом заранее.

Не сыграет в Японии и победительница US Open канадка Бьянка Андрееску.

Турнир будет проходить в период с 16 по 22 сентября, призовой фонд составит 823 тысячи долларов. Действующей чемпионкой является чешка Каролина Плишкова.