Тренер: Тарасова и Морозов — пара, а не два катальщика

Олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренеру Олег Васильев оценил выступление Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на контрольных прокатах сборной России.

Васильев отметил, что ему очень понравилось выступление фигуристов, которые придумали интересные заходы на элементы и показали мягкое катание. «Это пара, а не два катальщика, держащихся за руку, это очень приятно видеть», — сказал специалист, слова которого приводит ТАСС.

По мнению тренера, Тарасова и Морозов всегда были очень техничными, но их подводили психология, программы и другие факторы. Сейчас Марина Зуева помогает решить все эти проблемы.