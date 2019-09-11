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  • 20:04,  11 сентября 2019
Фигурное катание
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Тренер: Тарасова и Морозов — пара, а не два катальщика

Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Фото: Ирина Красько/Nevasport

Олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренеру Олег Васильев оценил выступление Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на контрольных прокатах сборной России.

Васильев отметил, что ему очень понравилось выступление фигуристов, которые придумали интересные заходы на элементы и показали мягкое катание. «Это пара, а не два катальщика, держащихся за руку, это очень приятно видеть», — сказал специалист, слова которого приводит ТАСС.

По мнению тренера, Тарасова и Морозов всегда были очень техничными, но их подводили психология, программы и другие факторы. Сейчас Марина Зуева помогает решить все эти проблемы.

Напомним, в этом сезоне Тарасова и Морозов начали тренироваться в США под руководством Зуевой. Нина Мозер и Максим Траньков по-прежнему входят в их тренерский штаб, однако сотрудничают с фигуристами не на постоянной основе. Мозер намерена периодически приезжать в США, Траньков взял на себя роль консультанта.

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