Адьям Кузяев, отец полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, поделился мыслями по поводу будущего футболиста в петербургском клубе.

Кузчев-старший отметил, что пока не может ничего сказать по поводу нового контракта с «Зенитом», так как сейчас Далер восстанавливается после травмы. Он подчеркнул, что Кузяев является основным игроком «Зенита».

Также отец футболиста ответил на вопрос об интересе других клубов. Кузяев-старший не захотел разглашать эту информацию. «Далер — очень востребованный футболист. Чтобы люди понимали», — подчеркнул Адьям Кузяев, слова которого приводит «Спорт день за днём».

Напомним, Кузяев защищает цвета «Зенита» с 2017 года, до этого он выступал за грозненский «Ахмат». В нынешнем сезоне футболист четыре раза появился на поле, но не отыграл в общей сложности и одного полного тайма.