Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выбрал название нового еврокубкового турнира.

Как сообщает Bild, третий турнир под эгидой УЕФА будет назваться Лига конференций.

Источник утверждает, что первый розыгрыш Лиги конференций может состояться уже в сезоне-2021/22. Турнир станет третьим по статусу после Лиги чемпионов и Лиги Европы. Планируется, что соревнования будут проходить в том же формате, что и Лига чемпионов. 32 участвующие команды разобьют на восемь групп.

Лидеры групп будут выходить напрямую в 1/8 финала Кубка конференций. Команды, занявшие вторые места в своих группах, будут соперничать с третьими командами группового этапа Лиги Европы за выход в раунд плей-офф.

Команда, выигравшая Лигу конференций, сможет в следующем сезоне принять участие в Лиге Европы.