Российская фигуристка Анна Щербакова поделилась впечатлениями от выступления на шоу в Японии, в которых она принимала участие в межсезонье.

В эфире Первого канала спортсменка рассказала, что летом побывала в Японии впервые жизни. По словам Щербаковой, местные жители очень любят фигурное катание, а спортсменов узнают на улице.

Фигуристка призналась, что привезла из Японии очень много подарков от болельщиков. «После каждого шоу мы уходили с гигантскими пакетами, которые нам помогали дотащить», — сказала Щербакова. Она добавила, что такое внимание от публики очень приятно, поэтому она старалась сфотографировать каждый подарок. «Старалась выкладывать, чтобы каждый мог найти свой подарок», — пояснила фигуристка.

По словам Щербаковой, она приехала в Японию с тремя чемоданами по 12 кг, а уехала — с шестью по 25.