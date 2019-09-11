Альберт Селадес официально стал новым главным тренером испанской «Валенсии».

Как сообщает пресс-служба клуба, сегодня «Валенсия» достигла соглашения со специалистом. Селадес будет возглавлять команду до 30 июня 2021 года. Сегодня он проведет первую тренировку с игроками команды.

Ранее Селадес работал в сборной Испании и в мадридском «Реале», где занимал должности ассистентов. Также 43-летний специалист возглавлял молодёжную и юниорскую сборные Испании.

На данный момент «Валенсия» располагается на десятом месте турнирной таблицы Ла Лиги. После трех сыгранных матчей команда имеет в активе 4 очка. На старте чемпионата «Валенсия» выиграла одну встречу, потерпела одно поражение и один раз сыграла вничью.

Ранее сообщалось, что российский полузащитник Денис Черышев восстановился от травмы и включен в заявку на Лигу чемпионов.