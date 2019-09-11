Хорватский теннисист Борна Чорич прокомментировал прекращение сотрудничества с тренером Риккардо Пьятти. По словам спортсмена, основной причиной стало желание итальянского спортсмена работать с несколькими игроками сразу — в то числе, с россиянкой Марией Шараповой.

Чорич подчеркнул, что разногласия с тренером продолжались в течение некоторого времени. По мнению спортсмена, Пьятти пытался уследить сразу за несколькими теннисистами, поэтому не мог сосредоточиться только на работе с ним. Хорват уверен, что прекращение сотрудничества было самым верным решением.

«Начало работы Пьятти с Шараповой стало последней каплей? Да, можно сказать, что это, безусловно, не помогло разрешить наши разногласия и только ухудшило ситуацию», — заявил спортсмен, слова которого приводит Ubitennis.

Напомним, Шарапова работала с Пьятти во время US Open.