Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал пост о том, что бывший гонщик Формулы-1 пришел в сознание. Однако на самом деле это произошло ещё несколько лет назад.

«Очнулся, родимый! Борись, Михи! Вперёд», — написал Губерниев на своей странице в «Инстаграме».

При этом известно, что Шумахер вышел из комы ещё в 2014-м году. Глава ФИА Жан Тодт регулярно наносит визиты семье гонщика и даже смотрит вместе с ним соревнования. Тодт подчеркивал, что Шумахер, конечно, не в том состоянии, в каком его хотелось бы видеть, однако экс-спортсмен находится в сознании.

Ещё в декабре 2014 года издание Autosprint опубликовало материал о состоянии здоровья Шумахера, из которого стало понятно, что бывший гонщик не прикован к кровати. Шумахер узнает своих близких и воспринимает всё происходящее вокруг.

Напомним, Шумахер получил тяжелую травмы головы во время отдыха на горнолыжном курорте.