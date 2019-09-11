Российский футбольный союз (РФС) огласил время начала матча «Зенита» с «Енисеем» в 1/16 финала Кубка России. Игра будет проходить в Красноярске 25 сентября.

Как сообщает РФС, стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 15:30 по московскому времени.

Жеребьевка Кубка России состоялась 4 сентября, помимо «Зенита» своих соперников узнали и другие клубы РПЛ. Так, ЦСКА полетит во Владикавказ играть с «Аланией» , «Локомотиву» досталась «Балтика», «Краснодар» сразится с «Нижним Новгородом».

«Крылья Советов» сыграют с подопечными Игнашевича из «Торпедо», «Сочи» достался ярославский «Шинник». «Уфа» встретится со скандальной «Чайкой», а «Томь» — с новичком РПЛ «Тамбовом».

Все матчи будут проходить в один день. Самые ранние встречи начнутся в 12:00, самая поздняя — в 21:30.