Канадская теннисистка Бьянка Андрееску, выигравшая US Open, снялась с турнира WTA категории Premier в Ухане. Также от участия в соревнованиях отказалась представительница Швейцарии Белинда Бенчич.

Таким образом, место в основной сетке турнира получила Карлоина Мухова. Если с соревнований снимется еще одна спортсменка, то возможность выступить получит Кристина Младенович из Франции.

Андрееску снялась уже со второго турнира WTA подряд. Во вторник, 10 сентября, стало известно, что она не будет играть в Осаке (Япония).

Соревнования в Китае будут проходить в период с 22 по 28 сентября. Призовой фонд турнира составит 2,8 миллиона долларов. Действующей чемпионкой является представительница Белоруссии Арина Соболенко, в прошлогоднем финале обыгравшая эстонку Анетт Контавейт.