Пресс-служба череповецкой «Северстали» опубликовала промо-ролик для домашнего матча с «Йокеритом». Некоторые игроки команды прибыли на игру на автомобиле ВАЗ-2101, который в народе называют «копейкой».

Видео было опубликовано на официальном канале клуба в YouTube.

Матч между «Северсталью» и «Йокеритом» проходит в эти минуты в Череповце на арене «Ледового дворца». Гости ведут со счётом 2:1. Никлас Йенсен вывел финский клуб вперед на 9-й минуте, затем Даниил Вовченко до перерыва успел восстановить равновесие. Во втором периоде гости вновь завладели преимуществом, Йенсен оформил дубль.