Спортсмены, выступавшие на турнире UFC 242 в Абу-Даби, получили медицинские рекомендации. Российскому чемпиону промоушена Хабибу Нурмагомедову посоветовали воздержаться от тренировок в ближайшее время.

Как сообщает MMA Junkie, Нурмагомедов получил рекомендацию не заниматься спортом в течение ближайшей недели. Его сопернику американцу Дастину Порье предписано отказаться от тренировок на один месяц.

Напомним, Нурмагомедов одержал победу над Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Поединок прошел в Объединенных Арабских Эмиратах и завершился в третьем раунде. Арена вместимостью в 13 тысяч зрителей была построена к турниру на искусственном острове Яс. Все билеты на ивент были раскуплены за 96 часов.