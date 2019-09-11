Экс-первая ракетка мира Джон Макинрой поделился мнением по поводу физической формы россиянина Даниила Медведева.

По мнению Макинроя, физика является важным недостатком российского теннисиста. «Даниил слишком худой. Ему нужно набрать массу», — заявил экс-спортсмен, слова которого приводит Tennis World. Он подчеркнул, что когда Медведев начнет выносить максимальные нагрузки, тогда выиграет самые крупные турниры.

«Это очень умный игрок», — отметил американец.

Напомним, Медведев дошел до финала Открытого чемпионата США, где в упорной пятичасовой борьбе уступил испанцу Рафаэлю Надалю. Перед US Open Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс» в Цинциннати. Сейчас он располагается на четвертом месте мирового рейтинга.