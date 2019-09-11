Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о падении с велосипеда, в результате которого повредил лицо.

«Мои педали сломались, и не было времени сообразить, что делать»,- пояснил Овечкин, слова которого приводит RMNB. По мнению хоккеиста, он мог бы попасть в больницу, если бы шлем не защитил его от серьезных повреждений.

Овечкин подчеркнул, что сейчас чувствует себя хорошо и не испытывает проблем.

Напомним, в прошлом сезоне Овечкин принял участие в 101 матче во всех турнирах и набрал 106 (59+47) очков по системе «гол+пас». «Вашингтон Кэпиталз» вылетел в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли, уступив «Каролине Харрикейнз» в семи матчах.

Ранее Овечкин рассказал о возможном завершении карьеры после окончания контракта в 2021 году.