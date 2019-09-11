Российский теннисист Андрей Рублёв объявил об открытии собственного ресторана в Барселоне.

После завершения Открытого чемпионата США Рублев отправился в Испанию. «Наконец-то открыли наш ресторан в Барселоне», — написал Рублёв на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, на US Open Рублёв дошел до стадии 1/8 финала. Выйти в четвертьфинал россиянину не удалось: он в трех сетах уступил представителю Италии Маттео Берреттини. Ожидается, что теперь Рублёв выступит в Санкт-Петербурге на SPb Open, который стартует 15 сентября.

Также Рублёв вошел в состав участников ВТБ Кубка Кремля, который в октябре пройдет в Москве. Помимо 21-летнего спортсмена, Россию представят четвертая ракетка мира Даниил Медведев и Карен Хачанов.